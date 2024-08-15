Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка працювала на кордоні Сумської області, поспілкувалася з бійцями ЗСУ та з'ясувала, що ж зараз відбувається у межах операції в Курській області. І не лише, до слова, в Курській.

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Сили оборони продовжують просуватися

Я не вперше була на фронті, але такої щільності техніки я не зустрічала на жодному напрямку. Навіть коли були найгостріші бої під Авдіївкою, на Півдні та на Сході. Справді, це лише може підтвердити, що ця військова операція дуже масштабна,

– наголосила Андріана Кучер.

Чимало на прикордонні було як броньованої, так і гусеничної техніки. Також помічали на цій ділянці й авіацію.

Військові, які вже поверталися з Курської області, розповідали, що наступ там продовжується, навіть якщо зараз здається, що він дещо сповільнився. Щоденно українські військові беруть під контроль нові населені пункти на території Росії.

"Сповільнення відбувається через те, що наші бійці постійно змінюють локацію. Їх перекидають з напрямку на напрямок, аби дезорієнтувати противника. Наступ у Курській області відбувається на різних напрямках, і це ускладнює можливість реагування ворога", – пояснила ведуча 24 Каналу.

Бійці, з якими вдалося поспілкуватися на прикордонні, підтвердили, що перед нашою армією стоїть завдання окопуватися та закріплюватися на російській території.

Бої йдуть не лише на Курщині

Разом з тим події у Курській області інтенсифікуються, адже у росіян було достатньо часу, щоб зреагувати. Туди справді перекидають резерви.

Один з бійців розповів, що ми укріплюємося, а на деяких напрямках – навіть переходимо в оборону. Інший боєць сказав, що ми наступаємо та розширюємо територію. Щобільше, військовий заявив, що мовиться не лише про Курську область і також підтвердив, що Іноземний легіон заходить на територію Бєлгородщини,

– поділилась розмовою з військовими Кучер.

Один з українських бійців розповів, що загалом Сили оборони працюють одразу по трьох російських областях. Тож росіянам подекуди складно реагувати на виклики. А все ж вони використовують артилерію та стягнули чимало техніки.

"Нашої артилерії більше ніж російської. Але росіяни мають перевагу в авіації. Не шкодують вони ні керованих авіабомб, ні ракет. Цим вони ускладнюють наступ наших бійців", – зауважила ведуча 24 Каналу.

Важливо розуміти, що операція на Курщині – це не легка прогулянка для нашої армії. Дорогою до Курської області бачили й розбиту українську техніку. Тож не варто плекати ілюзії, що росіяни зовсім не чинять спротиву. Ситуація зараз загострюється.

Російських полонених стає більше

Кілька бійців підтвердили нашій ведучій, що кількість полонених росіян уже вимірюється навіть не сотнями, а тисячами. На початку росіяни справді були розгублені та просто намагалися втекти.

Було чимало строковиків та прикордонників, які не були готові йти у бій, тож просто здавалися у полон.

Один з військових розповів ситуацію, як літня російська жінка здала росіян нашим бійцям. Сказала, де вони перебувають, їхню кількість. Тоді трохи більше ніж 20 росіян вдалося взяти у полон внаслідок цієї інформації,

– зауважила Андріана Кучер.

Хоч, знову ж, не варто мати ілюзій щодо ворога. Величезна кількість цивільних росіян підтримали повномасштабне вторгнення Росії. Тож українські військові намагаються не вступати у контакт з місцевими, якщо у цьому немає потреби.