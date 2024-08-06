Що відомо про "прорив" у Курській області, яка наразі ситуація на кордоні з Росією та яка інформація вже оприлюднена стосовно боїв там – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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21:37, 6 серпня Міноборони Росії більше не стверджує, що українська диверсійна група відступила з Курської області Пост у телеграм-каналі Міністерства оборони Росії, який було оприлюднено раніше, був відредагований після публікації, і тепер слова про відступ української "диверсійної групи" з території Курської області у ньому відсутні. Нових повідомлень від російського Міноборони про те, що відбувається на цій ділянці російсько-українського кордону, відтоді не було.

21:03, 6 серпня У Курській області вже дев'ятий раз лунає сповіщення повітряної тривоги. Водночас ситуація, за словами росіян, нібито "під контролем". Обстановка на прикордонній з Україною території Курської області продовжує залишатися напруженою, працюють Міноборони та прикордонники,

– йдеться у повідомленні пропагандистів, які цитують губернатора.

20:21, 6 серпня Пропагандистам Росії наказали змістити фокус з "прориву" кордону в Курській області Російські пропагандисти розповсюджують фейки про успіхи Росії на фронті на тлі чуток про те, що українські воїни "зайшли" до Курської області. Російські воєнкори та пропагандисти отримали завдання терміново інформаційно зміщувати фокус уваги з Півночі на бої у Донецькій та Луганській областях,

– заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко. За словами Коваленка, вже є новини про "триколори на адміністративних будівлях" та "великі перемоги" російських окупантів.

20:13, 6 серпня Російські телеграм-канали бідкаються, що в полон потрапили не менше восьми російських військовослужбовців, у тому числі строковик із Білгородської області Данило Колесніков. В опублікованому в соцмережах відео він розповів, що на тлі інтенсивного обстрілу позицій російські військові просили командування вивести їх, але керівництво їх "кинуло".

20:00, 6 серпня У мережі показали кадри, ймовірно, полонених росіян у Курській області, яких люб'язно супроводжують Сили оборони України.

19:30, 6 серпня Вороже Міноборони вигадує, що до цього нібито причетні військові 22-ї механізованої бригади ЗСУ. Крім того, окупанти вже заявили про нібито знищення 16 одиниць бронетехніки Сил оборони України.

19:00, 6 серпня У Міноборони Росії визнали, що у Курській області тривають бої Російське Міноборони побідкалося, що близько 8 ранку за московським часом до трьохсот українських військових при підтримці 11 танків та понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону країни-агресорки. Як кажуть там, це сталося у районі населених пунктів Миколаєво-Дар'їно та Олешня Курської області, які розташовані на російсько-українському кордоні. Загарбники також стверджують, що нібито завдали ударів по зосередженню живої сили та техніки ЗСУ в районах Басівки, Журавки, Хотені, Юнаківці, Біловодах і Храпівщини Сумської області. А в район зіткнення висунулися резерви російського угруповання військ на Курському напрямку.

16:55, 6 серпня Подібний "прорив" у Курській області відмовилися коментувати в українській воєнній розвідці. Втім, за даними джерел ЗМІ у ГУР МО, у цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ.

14:00, 6 серпня Росія не контролює кордон і провалює оборону, – Центр протидії дезінформації РНБО Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що російські кореспонденти говорять неправду про ситуацію в Курській області. Також влада ворожого регіону заявила тільки про спробу прориву кордону в Курській області, проте не розповідала, що там відбувається насправді. Російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на Курщині. Росія не контролює кордон,

– заявив Коваленко. За його словами, буде багато новин з Курської області. Перед цим керівник Центру протидії дезінформації пояснював, що угруповання армії Росії "Сєвєр" провалювало оборону.

12:30, 6 серпня У мережі показали фото та відео, де зафіксовані українські позашляховики "Хамві" із тактичним знаком "Трикутник" поблизу кордону з Курською областю. Російські пабліки пишуть, що станом на зараз "бої вже йдуть у Курилівці Курської області".

12:01, 6 серпня Інші пропагандистські ЗМІ та воєнкори теж пишуть, що українські війська, імовірно, проникли в Курську область Росії, і зараз на кордоні тривають бойові дії. У російських пабліках з посиланням на окупантів пишуть тривожніші заяви, ніж ті, які транслює місцева влада. Зокрема, зазначають, що є інформація, що "ЗСУ рухаються в бік Гончарівки Суджанського району на техніці". Бої продовжуються. За наявними даними із кількох джерел, противнику (ЗСУ – 24 Канал) вдалося завести кілька одиниць бронетехніки на нашу територію. Напрямок Курилівка та Гончарівка, ворог кидком намагається пробитися вцілілими танками. Обстановка залишається складною. Іде обстріл ЗСУ міста Суджа,

– ідеться в повідомленні.

11:55, 6 серпня Одразу за цим з'явилися заяви про те, що колони техніки рухалися у напрямку населених пунктів Курилівка та Гончарівка Курської області. Останнє селище розташоване безпосередньо біля Суджи. Місто розташоване приблизно за 10 кілометрів від кордону з Сумською областю, і за 45 кілометрів – від самих Сум.