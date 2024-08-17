На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 51 атаку окупантів в районах 15 населених пунктів. Яка ситуація на фронті, передає 24 Канал.

Зверніть увагу На Курському напрямку є просування, на Покровському і Торецькому – напружені бої, – Сирський

Карта бойових дій на 17 серпня

На Харківському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп'янському – кількість ворожих атак за добу досягла 12. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Глушківки, Кругляківки та Андріївки. Також ворог двічі атакував у бік Лозової.

На Лиманському – окупанти здійснили 8 штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви.

На Сіверському – українські захисники відбивали 10 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного та Переїзного.

На Краматорському – окупанти атакували 4 рази в районах Григорівки й Часового Яру.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Торецькому напрямку агресор, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Білої Гори, Північного, Залізного, Неліпівки, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському – наші захисники зупинили 51 атаку в районах 15 різних населених пунктів. Найактивніше окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожеланного, Гродівки та у бік Зеленого Поля. Найбільша концентрація російських атак зафіксована поблизу Гродівки.

На Курахівському – Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Олександрівки.

На Времівському – агресор здійснив 1 атаку в бік Костянтинівки.

На Оріхівському – зафіксовано один 1 наших позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському – оперативна обстановка без суттєвих змін. Окупанти провели 3 невдалих штурми. Окрім того, бійці Путіна завдали авіаудару по району Одрадокам'янки.

На Волинському та Поліському – ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю російські загарбники зберігають військову присутність.

ЗСУ просуваються в Курській області

Триває операція в Курській області – наші воїни успішно просуваються вперед. Російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися у полон,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Додали, що загалом, по всій лінії бойового зіткнення, українські захисники завдають окупантам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога.

Лише за минулу добу втрати російських загарбників – 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 ракети, 65 автомобілів і 15 одиниць спеціальної техніки ворога.