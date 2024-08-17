Від початку повномасштабного вторгнення російська армія зазнала втратила значну кількість особового складу та техніки. У Генштабі опублікували оновлене зведення втрат ворога.

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Втрати росіян станом на 17 серпня

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягають:

  • особового складу – близько 598 180 (+1230) осіб,
  • танків – 8 501 (+5);
  • бойових броньованих машин – 16 473 (+12);
  • артилерійських систем – 16 985 (+58);
  • РСЗВ – 1 160 (+1);
  • засобів ППО – 923 (+1);
  • літаків – 367 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 714 (+55);
  • крилатих ракет – 2 432 (+3);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 913 (+65);
  • спеціальної техніки – 2844 (+15).

Актуальні втрати Росії на 17 серпня 2024 року / Фото Генштабу ЗСУ