Від початку повномасштабного вторгнення російська армія зазнала втратила значну кількість особового складу та техніки. У Генштабі опублікували оновлене зведення втрат ворога.
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Втрати росіян станом на 17 серпня
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягають:
- особового складу – близько 598 180 (+1230) осіб,
- танків – 8 501 (+5);
- бойових броньованих машин – 16 473 (+12);
- артилерійських систем – 16 985 (+58);
- РСЗВ – 1 160 (+1);
- засобів ППО – 923 (+1);
- літаків – 367 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 714 (+55);
- крилатих ракет – 2 432 (+3);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 913 (+65);
- спеціальної техніки – 2844 (+15).
Актуальні втрати Росії на 17 серпня 2024 року / Фото Генштабу ЗСУ