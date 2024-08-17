Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив 24 Каналу, що йдеться про гуманітарне переміщення цивільних, адже Україна дотримується міжнародних конвенцій.

До теми Росіяни швидко підняли білий прапор: ЗСУ показали момент прориву на Курщину

Що означають дії України на Курщині

Ступак зауважив, що Україна одразу ж запустила в Курську область журналістів, які все знімають та показують.

Я бачу це як великий піарний проєкт української влади, щоб наші західні друзі побачили, що ми не росіяни,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Так, за його словами, ми хочемо показати західному світу, що Україна набагато краща й лояльніша за Росію. Це демонстрація того, що там немає жодних катувань, що ми ставимося до мирного населення з якоюсь повагою.

Можлива евакуація цивільних з Курщини

Ексспівробітник СБУ зазначив, що цивільних з Курщини намагаються, по-перше, повернути Росії, але вона не створює своїх відповідних коридорів.

На його думку, у випадку евакуації вони дуже компактно проживатимуть на певній ділянці й не будуть обмежені в пересуванні. Водночас не буде моментів, коли якась росіянка піде гуляти містом Суми і зливатиме позиції українських військових.

Тобто вони проживатимуть у певних таборах і за першої нагоди будуть повернуті до Росії,

– вважає Ступак.

Це ще може бути спробою якось вплинути на свідомість росіян, демонструючи, що ми тут нормальні. Але ексспівробітник СБУ сумнівається, що це спрацює.