Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил 24 Каналу, что речь идет о гуманитарном перемещении гражданских, ведь Украина придерживается международных конвенций.

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Что означают действия Украины в Курской области

Ступак подчеркнул, что Украина сразу же пустила в Курскую область журналистов, которые все снимают и показывают.

Я вижу это как большой пиарный проект украинской власти, чтобы наши западные друзья увидели, что мы не россияне,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Таким образом, по его словам, мы хотим показать Западу, что Украина намного лучше и лояльнее России. Это демонстрация того, что там нет никаких пыток, что мы относимся к мирному населению с каким-то уважением.

Возможная эвакуация гражданских с Курщины

Экс-сотрудник СБУ отметил, что гражданских из Курской области пытаются, во-первых, вернуть России, но она не создает своих соответствующих коридоров.

По его мнению, в случае эвакуации они очень компактно будут проживать на определенном участке и не будут ограничены в передвижении. В то же время не будет моментов, когда какая-то россиянка пойдет гулять по городу Сумы и будет сливать позиции украинских военных.

То есть они будут проживать в определенных лагерях и при первой возможности будут возвращены в Россию,

– считает Ступак.

Это еще может быть попыткой как-то повлиять на сознание россиян, демонстрируя, что мы здесь нормальные. Но экс-сотрудник СБУ сомневается, что это сработает.