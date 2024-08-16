Перші години початку військової операції на Курщині виявилися дуже ефективним.

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Подробиці перших годин операції на Курщині

Так, всього за кілька годин Галицькі десантники змогли взяти в полон більше ніж 50 росіян в Курській області, знищити прикордонний пункт пропуску та прорвати лінію оборони ворога.

Підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові групи 80-ї бригади заручились підтримкою артилерії та важкої бронетехніки. Зустрівшись із шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни прийняли вірне рішення – вивісити білий прапор і здатись українським воякам,

– розповіли захисники.

Військові розповіли, що після здачі в полон російські окупанти попрямували разом зі своїми пораненими в бік кордону України.

Перші години операції на Курщині: дивіться відео

Галицькі десантники рекомендують російським солдатам, обирати життя, а не безглузду смерть та здаватись.

Нагадаємо, що нещодавно у Десантно-штурмових військах показали відео, як проходив перший день прориву кордону у Курській області 6 серпня.

На відео можна побачити роботу української артилерії, подолання "зубів дракона", взяття перших полонених, в'їзд у населенні пункти Росії та зняття російських триколорів.