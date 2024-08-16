Українські військові розповіли, що їм довелося провести розмінування, безпосередньо прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника. Усе це із застосуванням авіації, артилерії.

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Як проходив прорив кордону в Курській області

ЗСУ показали перші години наступальної операції в Курській області.

День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції,

– написали військові.

Вони додали, що тепер усе залежить від стійкості українських солдатів, які беруть участь у подіях на Курщині.

Початок операції на Курщині: дивіться відео