Українські військові розповіли, що їм довелося провести розмінування, безпосередньо прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника. Усе це із застосуванням авіації, артилерії.
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Як проходив прорив кордону в Курській області
ЗСУ показали перші години наступальної операції в Курській області.
День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції,
– написали військові.
Вони додали, що тепер усе залежить від стійкості українських солдатів, які беруть участь у подіях на Курщині.
Початок операції на Курщині: дивіться відео