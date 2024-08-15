Безпорадність глави Кремля однозначно вплине на відносини між цими країнами. Колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов у розмові з 24 Каналом розповів детальніше, як "партнери" Путіна реагують на поступову втрату Курщини.

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Яка країна в будь-якому випадку залишиться з Росією

За словами опозиціонера, Китай сильно роздратований тим, що Владімір Путін досі не може досягти поставлених завдань за 2 роки. Усе перетворюється в нескінченну війну, яка Пекіну також не подобається.

Китай взагалі досить "прохолодно" поводиться з Росією. Основна проблема – повне заморожування експортно-імпортних розрахунків. Китайська влада навіть не намагається все вирішити. З кожним днем ситуація стає дедалі гіршою.

Уже відкрито заявляють, що невдовзі можуть зупинитися торги юанями на Московській біржі. Кремлівський режим нічого не може поробити, водночас і Пекін удає начебто все добре.

З Іраном також можуть погіршитися відносини. Посаду президента несподівано обійняв умовний реформатор – Масуд Пезешкіан. Ще до виборів він доволі відкрито заявляв, що не є прихильником кавалерійської підтримки Росії і потрібно нормалізувати взаємини із Заходом.

Лузерство Путіна за останні тижні стане додатковим аргументом всередині іранської дискусії, що не потрібно кидати ресурси на допомогу диктатору. Оскільки він не може їх використати з вигодою, а лише продовжує зазнавати втрат та поразки,

– наголосив Володимир Мілов.

Єдина країна, яка залишиться з Росією – КНДР. Вони настільки міжнародні вигнанці, що їм просто байдуже. Північна Корея в будь-якому випадку підтримуватиме Путіна, але в обмін на певні речі. Отже, поступова втрата Курщини показує диктатора слабким, що ускладнить відносини із "союзниками".

Бої на Курщині: дивіться на карті