Беспомощность главы Кремля однозначно повлияет на отношения между этими странами. Бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов в разговоре с 24 Каналом рассказал подробнее, как "партнеры" Путина реагируют на постепенную потерю Курщины.

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Какая страна в любом случае останется с Россией

По словам оппозиционера, Китай сильно раздражен тем, что Владимир Путин до сих пор не может достичь поставленных задач за 2 года. Все превращается в бесконечную войну, которая Пекину также не нравится.

Китай вообще достаточно "прохладно" ведет себя с Россией. Основная проблема – полное замораживание экспортно-импортных расчетов. Китайские власти даже не пытаются все решить. С каждым днем ситуация становится все хуже и хуже.

Уже открыто заявляют, что вскоре могут остановиться торги юанями на Московской бирже. Кремлевский режим ничего не может поделать, одновременно и Пекин делает вид, будто все хорошо.

С Ираном также могут ухудшиться отношения. Должность президента неожиданно занял условный реформатор – Масуд Пезешкиан. Еще до выборов он довольно открыто заявлял, что не является сторонником кавалерийской поддержки России и нужно нормализовать отношения с Западом.

Лузерство Путина за последние недели станет дополнительным аргументом внутри иранской дискуссии, что не нужно бросать ресурсы на помощь диктатору. Поскольку он не может их использовать с выгодой, а только продолжает нести потери и поражения,

– отметил Владимир Милов.

Единственная страна, которая останется с Россией – КНДР. Они настолько международные изгнанники, что им просто безразлично. Северная Корея в любом случае будет поддерживать Путина, но в обмен на определенные вещи. Итак, постепенная потеря Курщины показывает диктатора слабым, что усложнит отношения с "союзниками".

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