Це була вже шоста зустріч команд за останні два тижні. Про це пише 24 Канал з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Які результати зустрічі у США?

Спецпосланник США Стів Віткоффа та Джаред Кушнер 5 грудня вкотре зустрілись із Рустемом Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим.

Зазначається, що під час переговорів сторони обговорили результати зустрічі представників США з Росією, а також кроки, які можуть сприяти завершенню війни.

Делегації також узгодили рамки щодо безпекових домовленостей і обговорили необхідні засоби стримування, необхідних для стабільного миру. Прогрес, за словами обох сторін, залежить від готовності росіян до деескалації та припинення агресії.

Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру,

– йдеться в повідомленні.