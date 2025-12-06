Це була вже шоста зустріч команд за останні два тижні. Про це пише 24 Канал з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Які результати зустрічі у США?
Спецпосланник США Стів Віткоффа та Джаред Кушнер 5 грудня вкотре зустрілись із Рустемом Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим.
Зазначається, що під час переговорів сторони обговорили результати зустрічі представників США з Росією, а також кроки, які можуть сприяти завершенню війни.
Делегації також узгодили рамки щодо безпекових домовленостей і обговорили необхідні засоби стримування, необхідних для стабільного миру. Прогрес, за словами обох сторін, залежить від готовності росіян до деескалації та припинення агресії.
Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру,
– йдеться в повідомленні.