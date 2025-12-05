Водночас президент Франції Еммануель Макрон заперечив чутки про нібито попередження Зеленського щодо зради з боку США. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Чи згуртовані Захід із США як і раніше?

Макрон під час свого візиту до Китаю заявив, що співпраця між США та європейськими партнерами є ключовою для просування мирних домовленостей щодо України. Крім того, він додав, що позиція партнерів у підтримці Києва залишається спільною та узгодженою, адже без єдності досягти реального прогресу у мирному врегулюванні буде важко.

Єдність між американцями та європейцями щодо українського питання має вирішальне значення. І я повторюю знову і знову: нам потрібно працювати разом,

– сказав Макрон.

Лідер Франції також наголосив на підтримці зусиль США, які спрямовані на досягнення справедливого миру в Україні та додав, що Штати так само потребують участі Європи у цьому процесі.

Водночас Макрон спростував інформацію про те, що він нібито попереджав Володимира Зеленського та європейських колег про можливу "зраду" чи поступки з боку США щодо українських територій. За його словами, такі чутки не відповідають дійсності та лише шкодять спільній роботі союзників.

Чи справді Макрон попереджав Зеленського про "зраду"?