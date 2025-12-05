В то же время президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи о якобы предупреждении Зеленского о предательстве со стороны США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Сплочены ли Запад с США по-прежнему сплочены?

Макрон во время своего визита в Китай заявил, что сотрудничество между США и европейскими партнерами является ключевым для продвижения мирных договоренностей по Украине. Кроме того, он добавил, что позиция партнеров в поддержке Киева остается общей и согласованной, ведь без единства достичь реального прогресса в мирном урегулировании будет трудно.

Единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу имеет решающее значение. И я повторяю снова и снова: нам нужно работать вместе,

– сказал Макрон.

Лидер Франции также отметил поддержку усилий США, которые направлены на достижение справедливого мира в Украине и добавил, что Штаты так же нуждаются в участии Европы в этом процессе.

В то же время Макрон опроверг информацию о том, что он якобы предупреждал Владимира Зеленского и европейских коллег о возможной "измене" или уступки со стороны США по украинским территориям. По его словам, такие слухи не соответствуют действительности, и только вредят совместной работе союзников.

Действительно ли Макрон предупреждал Зеленского об "измене"?