Европейцы публично хвалили и поддерживали новую инициативу команды Дональда Трампа, однако этот разговор показывает, что они не доверяют американским переговорщикам – Стиву Уиткоффу и Джарету Кушнеру. Поэтому президент Франции Эмманюэль Макрон поехал в Китай с интересным предложением. Специально для 24 Канала политологи проанализировали внезапное появление "сливов", оценили риск предательства со стороны США, а также объяснили, чем важна встреча Макрона и Си Цзиньпина.

Интересно Все могла изменить тайная встреча: как Китай сломал ход переговоров Путина с посланцами Трампа

Кто сливает разговоры европейских лидеров?

По мнению политолога Олега Лесного, любые "сливы" разговоров – это информационные кампании, которые ведут в достаточно агрессивный способ. На самом деле если послушать "слив" разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским, то ничего нового там нет.

Зеленский и европейцы прекрасно видят, что Соединенные Штаты не скрывали свое желание и планы о том, что они хотят тихо отойти в сторону и заниматься исключительно американскими делами. Максимум – это воевать с Китаем,

– сказал Лесной.

Однако из-за такой политики администрация Трампа кажется довольно непоследовательной, поскольку в противостоянии с Китаем один на один американцы в лучшем случае будут иметь большие проблемы, ведь им никогда не удастся перетянуть Россию на свою сторону.

"Сливы" – это элемент давления и создания информационных поводов. Сейчас люди больше ждут "сливов" о том, что происходило на самом деле, а не то, что выйдут и скажут политики.

Это технология, поскольку в основном в информационное поле вбрасывают то настроение и новости, которые могли вообще не иметь под собой почвы. Однако они выгодны для сегодняшнего момента, чтобы развивать ту или иную переговорную линию или линию давления.

Я уже давно скептически отношусь к этим "сливам", поскольку, как показала практика, большая часть из них не имела ничего общего с реальностью, но на момент обнародования выполнила свою функцию,

– добавил политолог.

Он предположил, что это могли быть сливы и европейцев. Однако тогда это демонстрирует инфантильный подход, ведь вбрасывается информация, чтобы превентивно повлиять на деструктивную позицию Соединенных Штатов.

То есть Европа пытается обвинить во всем Соединенные Штаты и прикрывает свою нерешительность. В то же время европейцы имеют инструменты, чтобы показать свою действенность Соединенным Штатам.

О "сливе" разговора Зеленского с европейцами: смотрите видео

Могут ли США предать Украину?

Лидеры европейских стран выражают недоверие мирным инициативам США. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц считают, что есть риск ради Украины и Европы со стороны США.

Политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий не верит в то, что будет какое-то тотальное предательство, ведь нет таких предпосылок. В течение последних двух месяцев ничего кардинального не изменилось. Украина не находится в таком плачевном состоянии, чтобы нас предали.

Периодически появляются сообщения о том, что США остановят поставки оружия и передачу разведданных. Таким образом команда Трампа пытается давить на Украину, но поставки вооружения продолжаются.

Обратите внимание! Издание The Atlantic со слов генерального инспектора Бундесвера Кристиана Фройдинга сообщило, что США якобы остановили поставки определенных видов оружия в Украину без предупреждения.

К тому же если администрация президента США остановит поставки, то компании, которые, кстати, финансировали предвыборную кампанию Дональда Трампа, просто съедят его, потому что они потеряют десятки миллиардов долларов.

Не прекратится снабжение. Представляете себе этот шум, если Украине прекратят поставлять ракеты ПВО к системам Patriot. Европа также поднимется. Я уверен, что они скажут свое слово,

– заметил Городницкий.

Даже избиратели Трампа не поймут этого. Стоит понять, что президент США не может выйти из этой войны и покинуть Украину. Он настолько вовлекся, что сейчас у него нет выбора. Он в патовой ситуации, и единственный правильный путь – добить Россию.

Важно! У Зеленского ответили, могут ли США прекратить продажу оружия Украине

Однако Трамп не хочет этого осознавать и продолжает давить на основной план, который заключается в поддержке России, чтобы Москва вместе с Вашингтоном боролись против Китая и тому подобное. Это главный план, а все остальные, в частности Украина – второстепенные.

О вероятности предательства со стороны американцев: смотрите видео

Европа начинает действовать на опережение

Президент Франции Эмманюэль Макрон поехал в Китай и призвал Си Цзиньпиня поддержать мораторий на удары по критической инфраструктуре Украины зимой.

Политолог Олег Саакян отметил, что это активизация уже европейско-китайского трека инициатив по российско-украинской войне. Ответ Трампу на его сепаратный процесс с Россией.

Франция играет в то, что Москва хотела бы такой мораторий в обе стороны. Вся аналитика показывает, что России он будет выгоднее. Конечно, не без того, что он выгоден Украине, но российские усилия были направлены на то, чтобы максимально уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру.

Украина еще только начала дотягиваться до всего, что хотела, а Россия уже дотянулась. По моим предположениям, глядя на динамику, примерно во второй половине декабря, мы выйдем в ситуацию, когда Россия уничтожит все, куда могла дотянуться, и после этого, я думаю, Путин будет забрасывать Трампу идею об энергетическом перемирии,

– предположил Саакян.

По его словам, во Франции проанализировали эту ситуацию и поняли, что откроется окно возможностей для того, чтобы Россия могла на это согласиться, потому что это будет в интересах Кремля и, вероятно, он готов предложить Штатам.

Макрон решил опередить и положить эту карту перед Си Цзиньпинем и дать эту возможность победы Китаю. Сейчас Пекин может выступить таким патриархом процесса введения моратория на удары по энергетической инфраструктуре для того, чтобы Путин не смог продать этого Трампу.

Об истинной цели визита Макрона в Китай: смотрите видео

Что европейцы думают о "мирном плане" США и переговорах с Кремлем?