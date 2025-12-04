Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что закупка оружия продолжается. Переговоры об увеличении объема также продолжаются. А программа PURL – работает.

Какова ситуация с продажей оружия для Украины?

Как отметил Подоляк, также есть разные форматы поставки оружия для Украины. Кто-то делает это через национальные пакеты; кто-то через инвестиции; а кто-то – через программу PURL. Та же Италия последовательно поддерживает наше государство. Каждая страна сама выбирает, как сотрудничать с Украиной.

Обратите внимание! СМИ сообщали, что приостановила участие в программе вооружения для Украины PURL. При этом за день до того они объявили новый пакет помощи для Украины.

Информация о прекращении продажи оружия от США является довольно странной. Она явно удивит и американских оружейников, ведь в таком случае Штаты добровольно откажутся от доходности и доли рынка. И со временем кто-то займет их место.

Идут переговоры. Если же мы говорим о публикации, то там есть спекулятивные заявления. Украина активно работает с европейскими коллегами в рамках тех или иных программ. Пакеты идут или через закупку через совместные фонды, или напрямую от европейских и других стран. Каждая страна определяет для себя ту или иную программу,

– сказал Подоляк.

Чтобы окончательно решить ситуацию с закупкой оружия, нужно юридически решить вопрос с замороженными российскими активами, которых – на 300 миллиардов долларов. Россия начала неспровоцированную агрессию против нашего государства.

Есть соответствующие резолюции от Европарламента, Еврокомиссии, поэтому действие международного права в отношении России должно быть остановлено. А любые иски со стороны России по использованию замороженных активов должны быть автоматически отклонены.

Поставки оружия для Украины: кратко