Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що закупівля зброї продовжується. Переговори про збільшення обсягу також тривають. А програма PURL – працює.

Яка ситуація з продажем зброї для України?

Як наголосив Подоляк, також є різні формати постачання зброї для України. Хтось робить це через національні пакети; хтось через інвестиції; а хтось – через програму PURL. Та ж Італія послідовно підтримує нашу державу. Кожна країна сама обирає, як саме співпрацювати з Україною.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомляли, що призупинила участь у програмі озброєння для України PURL. При цьому за день до того вони оголосили новий пакет допомоги для України.

Інформація про припинення продажу зброї від США є досить дивною. Вона явно здивує і американських зброярів, адже у такому випадку Штати добровільно відмовляться від дохідності та частки ринку. І з часом хтось займе їхнє місце.

Йдуть переговори. Якщо ж ми говоримо про публікації, то там є спекулятивні заяви. Україна активно працює з європейськими колегами в рамках тих чи інших програм. Пакети йдуть або через закупівлю через спільні фонди, або напряму від європейських та інших країн. Кожна країна визначає для себе ту чи іншу програму,

– сказав Подоляк.

Аби остаточно вирішити ситуацію із закупівлею зброї, потрібно юридично вирішити питання із замороженими російськими активами, яких є на 300 мільярдів доларів. Росія розпочала неспровоковану агресію проти нашої держави.

Є відповідні резолюції від Європарламенту, Єврокомісії, тому дія міжнародного права щодо Росії має бути зупинена. А будь-які позови з боку Росії щодо використання заморожених активів мають бути автоматично відхилені.

Постачання зброї для України: коротко