Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що закупівля зброї продовжується. Переговори про збільшення обсягу також тривають. А програма PURL – працює.
Яка ситуація з продажем зброї для України?
Як наголосив Подоляк, також є різні формати постачання зброї для України. Хтось робить це через національні пакети; хтось через інвестиції; а хтось – через програму PURL. Та ж Італія послідовно підтримує нашу державу. Кожна країна сама обирає, як саме співпрацювати з Україною.
Зверніть увагу! ЗМІ повідомляли, що призупинила участь у програмі озброєння для України PURL. При цьому за день до того вони оголосили новий пакет допомоги для України.
Інформація про припинення продажу зброї від США є досить дивною. Вона явно здивує і американських зброярів, адже у такому випадку Штати добровільно відмовляться від дохідності та частки ринку. І з часом хтось займе їхнє місце.
Йдуть переговори. Якщо ж ми говоримо про публікації, то там є спекулятивні заяви. Україна активно працює з європейськими колегами в рамках тих чи інших програм. Пакети йдуть або через закупівлю через спільні фонди, або напряму від європейських та інших країн. Кожна країна визначає для себе ту чи іншу програму,
– сказав Подоляк.
Аби остаточно вирішити ситуацію із закупівлею зброї, потрібно юридично вирішити питання із замороженими російськими активами, яких є на 300 мільярдів доларів. Росія розпочала неспровоковану агресію проти нашої держави.
Є відповідні резолюції від Європарламенту, Єврокомісії, тому дія міжнародного права щодо Росії має бути зупинена. А будь-які позови з боку Росії щодо використання заморожених активів мають бути автоматично відхилені.
Постачання зброї для України: коротко
- За даними ЗМІ, Штати нібито призупинили постачання деякої зброї для України. Однак особливих деталей там наразі не наводять.
- На початку листопада вже були повідомлення про затримку постачання зброї. Тоді повідомляли, що це сталося через шатдаун у США.
- Натомість російський диктатор Путін не збирається припиняти війну. Він досі погрожує захопити українські регіони.