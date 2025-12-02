Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання The Atlantic, яке цитує генерального інспектора Бундесверу Крістіана Фройдинга. Втім, коли саме поставки зупинилися, у статті не вказують.

Що відомо про призупинення поставок зброї Україні?

У виданні 1 грудня розповіли, що раніше Фройдинг міг "вдень і вночі" надсилати повідомлення американським чиновникам зі сфери оборони. Він керував спеціальною робочою групою з координації військової підтримки України при Міністерстві оборони Німеччини, а зараз став командувачем сухопутних сил ЗС ФРН.

Останнім часом зв'язок з американськими колегами був "перерваний, справді перерваний", заявив Фройдинг.

Він звернувся до посольства Німеччини у Вашингтоні, де "є людина, яка намагається знайти когось у Пентагоні".

У вас не тільки ворог (Росія – 24 Канал) стукає у двері, але й ми втрачаємо справжнього союзника,

– зауважив Фройдинг.

Він додав, що після того, як Штати почали "перевертати світовий порядок з ніг на голову", Німеччина зрозуміла, що потрібно братися за переозброєння.

