Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання The Atlantic, яке цитує генерального інспектора Бундесверу Крістіана Фройдинга. Втім, коли саме поставки зупинилися, у статті не вказують.
Що відомо про призупинення поставок зброї Україні?
У виданні 1 грудня розповіли, що раніше Фройдинг міг "вдень і вночі" надсилати повідомлення американським чиновникам зі сфери оборони. Він керував спеціальною робочою групою з координації військової підтримки України при Міністерстві оборони Німеччини, а зараз став командувачем сухопутних сил ЗС ФРН.
Останнім часом зв'язок з американськими колегами був "перерваний, справді перерваний", заявив Фройдинг.
Він звернувся до посольства Німеччини у Вашингтоні, де "є людина, яка намагається знайти когось у Пентагоні".
У вас не тільки ворог (Росія – 24 Канал) стукає у двері, але й ми втрачаємо справжнього союзника,
– зауважив Фройдинг.
Він додав, що після того, як Штати почали "перевертати світовий порядок з ніг на голову", Німеччина зрозуміла, що потрібно братися за переозброєння.
Допомога від Німеччини
Доки у США часто вагаються із передачею зброї Україні, Німеччина ухвалила бюджет на 2026 рік, згідно із яким ЗСУ отримають рекордну підтримку.
Так, Україна отримає 11,5 мільярда євро від Німеччини на військову техніку та обладнання. Це – найбільша допомога країни з початку війни.
Окрім того, Бундестаг у бюджет розміром 524,5 мільярда євро включив рекордні витрати на свою оборону.