Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Atlantic, которое цитирует генерального инспектора Бундесвера Кристиана Фройдинга. Впрочем, когда именно поставки остановились, в статье не указывают.
Что известно о приостановлении поставок оружия Украине?
В издании 1 декабря рассказали, что ранее Фройдинг мог "днем и ночью" отправлять сообщения американским чиновникам из сферы обороны. Он руководил специальной рабочей группой по координации военной поддержки Украины при Министерстве обороны Германии, а сейчас стал командующим сухопутных сил ВС ФРГ.
В последнее время связь с американскими коллегами была "прервана, действительно прервана", заявил Фройдинг.
Он обратился в посольство Германии в Вашингтоне, где "есть человек, который пытается найти кого-то в Пентагоне".
У вас не только враг (Россия – 24 Канал) стучится в дверь, но и мы теряем настоящего союзника,
– заметил Фройдинг.
Он добавил, что после того, как Штаты начали "переворачивать мировой порядок с ног на голову", Германия поняла, что нужно браться за перевооружение.
Помощь от Германии
Пока в США часто колеблются с передачей оружия Украине, Германия приняла бюджет на 2026 год, согласно которому ВСУ получат рекордную поддержку.
Так, Украина получит 11,5 миллиарда евро от Германии на военную технику и оборудование. Это – самая большая помощь страны с начала войны.
Кроме того, Бундестаг в бюджет размером 524,5 миллиарда евро включил рекордные расходы на свою оборону.