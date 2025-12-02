Указ про допомогу від 14 листопада опублікували в понеділок, 1 грудня, на сайті Офіційного вісника Італійської Республіки, де зазвичай інформують про чинні закони в країні. Про це повідомляє 24 Канал.

Яку допомогу надасть Україні Італія?

У документі, опублікованому на сайті Офіційного вісника Італійської Республіки, мовиться про безоплатну передачу урядовим органам України військових засобів, матеріалів та обладнання, зазначених у секретному документі, розробленому Генеральним штабом Збройних сил Італії.

Зауважимо, що, за даними La Repubblica, про підготовку цього пакета 3 листопада розповів міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що пакет буде зосереджений на боєприпасах і ракетах SAMP/T для систем протиповітряної оборони.

