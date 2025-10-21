Більшість країн Альянсу вже підтримала відповідну ініціативу раніше. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на осіб, обізнаних з цим питанням, передає 24 Канал.

Яку позицію висловила Італія?

Видання пише, що міністр оборони Італії Гідо Крозетто під час зустрічі очільників оборонних відомств країн-членів НАТО, яка відбулася минулого тижня, оголосив про готовність його держави долучитись до PURL.

Довідково. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – ініціатива, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.

Італія спочатку виступала проти участі в цій програмі, заявляючи, що Україна має інші можливості для закупівлі зброї. Зміна позиції була частково зумовлена побоюванням, що Італія може бути відсторонена, якщо програма стане домінуючою для деяких союзників,

– ідеться у статті.