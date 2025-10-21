Більшість країн Альянсу вже підтримала відповідну ініціативу раніше. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на осіб, обізнаних з цим питанням, передає 24 Канал.
Яку позицію висловила Італія?
Видання пише, що міністр оборони Італії Гідо Крозетто під час зустрічі очільників оборонних відомств країн-членів НАТО, яка відбулася минулого тижня, оголосив про готовність його держави долучитись до PURL.
Довідково. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – ініціатива, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.
Італія спочатку виступала проти участі в цій програмі, заявляючи, що Україна має інші можливості для закупівлі зброї. Зміна позиції була частково зумовлена побоюванням, що Італія може бути відсторонена, якщо програма стане домінуючою для деяких союзників,
– ідеться у статті.
Україна дедалі гостріше потребує нових джерел фінансування. Після заяви США про припинення оплати постачання зброї, європейські партнери почали активно шукати альтернативні способи підтримки Києва.
За словами генерального секретаря Марка Рютте, понад половина з 32 членів Альянсу погодилися виділити кошти, щоб допомогти Україні придбати американську зброю шляхом вищезгаданого механізму.
Bloomberg наголошує, що станом на вересень Київ зміг залучити лише близько 2 мільярдів доларів від шести країн, що значно менше від необхідного, особливо на тлі посилення обстрілів енергетичних об’єктів та міст.
Нагадують, що Італія вже надала щонайменше 10 пакетів військової допомоги, зміст яких є засекреченим. Імовірно, внесок Рима передбачав, зокрема, передачу систем протиповітряної оборони, зокрема батареї SAMP/T.
Яка ситуація з допомогою Україні?
Нещодавно український президент Володимир Зеленський повідомив про значне підсилення протиповітряної оборони у майбутньому. За його словами, Україна готує контракт на 25 одиниць систем Patriot.
Водночас рішення про передачу крилатих ракет Tomahawk від США поки ухвалено не було. Американська сторона поки не визначилася з умовами постачання, а Україна не отримала конкретної відповіді.
Раніше повідомлялося, що загалом 20 союзників НАТО підтримують програму PURL. Втім, великі гравці, зокрема Велика Британія та Франція, ще не зробили внески, що ставить їх у скрутне становище.