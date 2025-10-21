Большинство стран Альянса уже поддержало соответствующую инициативу ранее. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом, передает 24 Канал.
Какую позицию выразила Италия?
Издание пишет, что министр обороны Италии Гидо Крозетто во время встречи руководителей оборонных ведомств стран-членов НАТО, которая состоялась на прошлой неделе, объявил о готовности его государства присоединиться к PURL.
Справочно. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – инициатива, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.
Италия сначала выступала против участия в этой программе, заявляя, что Украина имеет другие возможности для закупки оружия. Изменение позиции было частично обусловлено опасением, что Италия может быть отстранена, если программа станет доминирующей для некоторых союзников,
– говорится в статье.
Украина все острее нуждается в новых источниках финансирования. После заявления США о прекращении оплаты поставок оружия, европейские партнеры начали активно искать альтернативные способы поддержки Киева.
По словам генерального секретаря Марка Рютте, более половины из 32 членов Альянса согласились выделить средства, чтобы помочь Украине приобрести американское оружие путем вышеупомянутого механизма.
Bloomberg отмечает, что по состоянию на сентябрь Киев смог привлечь лишь около 2 миллиардов долларов от шести стран, что значительно меньше необходимого, особенно на фоне усиления обстрелов энергетических объектов и городов.
Напоминают, что Италия уже предоставила не менее 10 пакетов военной помощи, содержание которых является засекреченным. Предположительно, вклад Рима предусматривал, в частности, передачу систем противовоздушной обороны, в частности батареи SAMP/T.
Какова ситуация с помощью Украине?
Недавно украинский президент Владимир Зеленский сообщил о значительном усилении противовоздушной обороны в будущем. По его словам, Украина готовит контракт на 25 единиц систем Patriot.
В то же время решение о передаче крылатых ракет Tomahawk от США пока принято не было. Американская сторона пока не определилась с условиями поставки, а Украина не получила конкретного ответа.
Ранее сообщалось, что всего 20 союзников НАТО поддерживают программу PURL. Впрочем, крупные игроки, в частности Великобритания и Франция, еще не сделали взносы, что ставит их в затруднительное положение.