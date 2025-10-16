Сейчас 20 союзников подтвердили свое участие в этом, но некоторые до сих пор не присоединились к совместным усилиям в рамках программы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Кремль угрожает США из-за Tomahawk для Украины: в ISW ответили, будет ли "эскалация конфликта"

Кто уже присоединился к PURL?

Согласно обнародованной информации, недавно Дания, Норвегия, Швеция, Канада, Германия и Нидерланды пообещали предоставить 2 миллиарда долларов в рамках четырех отдельных пакетов вышеупомянутой помощи PURL.

В то же время издание со ссылкой на трех дипломатов Альянса, знакомых с этим вопросом, сообщает, что еще несколько стран, в частности Эстония, Латвия, Литва, Словения и Финляндия согласовывают свое участие в пятом пакете.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал, что в целом 20 союзников НАТО поддерживают соответствующую программу. Впрочем, крупные игроки, в частности Великобритания и Франция еще не сделали взноса, что ставит их в затруднительное положение.

Существуют ожидания, что должно быть справедливое распределение бремени, и те, кто еще не взял на себя обязательств, должны это сделать,

– говорит шведский министр.

По его словам, полагаться исключительно на существующие страны-доноры относительно получения большего количества средств "неустойчиво в долгосрочной перспективе". Подобную позицию высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Справедливое распределение бремени – это то, чего мы все ждали, и, как сегодня неоднократно говорилось... помощь Украине сегодня является гарантией безопасности также и для нас", – добавил глава эстонского оборонного ведомства.

Politico пишет, что подобное давление уже имеет результат. Например, Испания, которую критиковали союзники из-за отказа поддержать увеличение расходов НАТО, сейчас рассматривает возможность присоединения к PURL.

Справочно. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) это инициатива США и НАТО, направлена на ускоренные поставки Украине критически важного вооружения для борьбы с российской агрессией.

Как союзники помогают Украине?