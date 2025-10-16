В то же время аналитики считают, что поставки ракет расширят возможности дальнобойных ударов по России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как Кремль останавливает США от поставки Tomahawk?

Кремль продолжает информационное давление на Вашингтон, пытаясь помешать передаче Украине ракет Tomahawk. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российскому "КоммерсантЪ" за 15 октября заявил, что продажа США этих ракет Киеву "будет эскалацией, и очень серьезной".

Лавров утверждает, что этот шаг "нанесет колоссальный ущерб нормализации американо-российских отношений, достигнутых после периода администрации Байдена".

Аналитики ISW считают, что поставки Tomahawk не приведут к значительной эскалации конфликта. Такое мнение предположили поскольку Россия уже активно применяет широкий спектр дальнобойных ракет против Украины – от серии Х и "Калибров" до "Кинжалов" и "Искандеров".

Институт напоминает, что с 2022 года Россия регулярно бьет по украинской территории этими ракетами. Кроме того, в 2024 году враг совершил беспрецедентную атаку баллистическими ракетами средней дальности из системы "Орешник". Также Россия заявила о планах разместить эти комплексы в Беларуси до конца 2025 года.

Дальнобойность и значительная полезная нагрузка американских ракет "Томагавк" позволят украинским военным нанести значительный ущерб ключевым российским военным объектам, расположенным глубоко в пределах российской территории,

– пишут аналитики.

Речь идет, в частности, о заводе по производству беспилотников в Татарстане и авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области, с которой Россия запускает стратегические бомбардировщики во время массированных атак на Украину.

