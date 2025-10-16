Какой фонд планирует Трамп?

Трамп уже поручил своему министру финансов Скотту Бессенту обсудить план создания специального фонда с европейскими лидерами, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Президент Трамп поручил нам сообщить европейским союзникам, что мы поддерживаем идею введения пошлин – называйте их как хотите: "тариф на российскую нефть из Китая" или "украинский тариф победы",

– заявил Бессент.

Однако министр финансов отметил, что страны ЕС должны быть готовы действовать вместе. США ответит новыми тарифами против Китая, если Европа присоединится.

По плану Трампа, США введут 500% пошлину на импорт из Китая, а полученные средства пойдут на закупку вооружения для Украины.

Этот шаг должен усилить экономическое давление на российского диктатора Владимира Путина, который значительно полагается на поддержку Пекина, и заставить его сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.

Важно! Трамп уже призвал ЕС наказать Китай за покупку российской нефти. Однако эта инициатива ранее не получила поддержки европейских правительств, пишет Le Monde. Хотя Китай уже называют "главным спонсором" войны Путина, большинство стран избегают открыто объявлять его противником.

Как меняется позиция Трампа?

Заметим, что ранее Трамп неоднократно заявлял, что Украина "не имеет шансов" на военную победу. Однако теперь, по данным источников, его терпение в отношении Путина, который отказывается идти на уступки, постепенно исчерпывается.

Как пишет издание, последние заявления свидетельствуют об изменении позиции президента США и готовности к новой фазе поддержки Киева.

Эту риторику продолжил и министр обороны США Пит Гегсет, который на встрече в Брюсселе подтвердил, что Вашингтон готов поддержать Украину "так, как это могут сделать только Соединенные Штаты".

Как нас учит опыт Трампа, мир возможен только через силу. Его не достигают громкими словами, а реальной мощью, которую враг уважает,

– подчеркнул Гегсет.

Он подчеркнул, что если война не завершится в ближайшее время, США и их союзники "сделают все необходимое, чтобы заставить Россию платить за агрессию".

