Именно такого послания президент Украины Владимир Зеленский хочет услышать, готовясь к визиту в Белый дом в пятницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Может ли Трамп передать Украине ракеты Tomahawk?

В то же время Кремль предупреждает об опасности эскалации. Путин заявил, что передача "Томагавков" Украине станет "качественно новым этапом конфронтации".

Угрозы Трампа предоставить дальнобойное оружие свидетельствуют о его растущем разочаровании Путиным, который не идет на компромисс, несмотря на неоднократные попытки Трампа достичь дипломатического прорыва.

В Пентагоне уже разработаны планы передачи "Томагавков" в случае соответствующего решения президента. Однако технические сложности остаются значительными – Украина пока не имеет морских пусковых установок для этих ракет. Их запуск возможен только с помощью американских систем Typhon.

Дмитрий Песков, представитель Кремля, заявил в воскресенье, что "тема "Томагавков" вызывает чрезвычайное беспокойство".

"Сейчас действительно очень драматический момент с точки зрения того факта, что напряженность растет со всех сторон", – сказал он репортеру российского государственного телевидения.

Сам Трамп считает, что даже угроза поставок "Томагавков" может заставить Путина сесть за стол переговоров.

Он уверен в своей способности достигать мирных договоренностей, в частности после недавнего посредничества в прекращении войны в Газе. Трамп позволил израильским военным уничтожить ХАМАС, по сути заставив правителей Газы принять мирное соглашение или быть уничтоженными. Команда господина Трампа также активно сотрудничала с влиятельными союзниками с обеих сторон конфликта, чтобы оказать давление на стороны, чтобы они вернули заложников и пленных, а также прекратили убийства мирных жителей.

Сейчас союзники НАТО финансируют закупку американского оружия для Украины. По текущему плану, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Германия и Канада уже обеспечили четыре пакета помощи на сумму около 2 миллиардов долларов.

Ракеты Tomahawk имеют дальность полета более 1600 километров – в пять раз больше, чем те ракеты, которые Киев получил при администрации Джо Байдена.

Аналитик Совета по международным отношениям Лиана Фикс считает, что решение Трампа будет зависеть от того, сможет ли Путин убедить его не делать этого, апеллируя к риску ядерного конфликта. В то же время, по ее словам, европейские государства и Украина ведут скоординированную кампанию давления на Вашингтон, чтобы тот больше поддерживал Украину.

Трамп в последние месяцы все откровеннее выступает за предоставление Украине наступательного оружия. В августе он написал в соцсетях, что ситуация Украины напоминает спортивную команду, которой позволяют только обороняться: "Это как замечательная спортивная команда, которая имеет фантастическую защиту, но ей не позволяют играть в атаке. Нет никаких шансов на победу! Так же происходит с Украиной и Россией".

Подытоживая, Трамп заявил, что Россия стоит на грани экономического кризиса.

Он должен действительно урегулировать эту войну. И знаете, сейчас в России длинные очереди на бензин. Его экономика завалится, и я хотел бы видеть, как у него все хорошо. Я имею в виду, что у меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет прекращать эту войну, и я думаю, что это делает его очень плохим,

– сказал он.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире 24 Канала рассказал, почему Россия так переживает из-за этой темы. "Томагавки" потенциально станут самыми мощными ракетами в арсенале Украины. Для действенного результата он считает, что США должны передавать 50 таких ракет ежемесячно, а лучше еще с 50 ATACMS в придачу.

Как разворачивается дискуссия о передаче Украине ракет Tomahawk?