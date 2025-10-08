Какие именно это "последствия" Рябков не уточнил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду", которая цитирует РБК.

Чем в России угрожают в случае предоставления Украине Tomahawk?

Рябков отметил необходимость ответственного подхода Вашингтона к любому решению о передаче таких вооружений Украине.

Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым привлечением американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принятого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению,

– сказал он.

Рябков призвал Белый дом и Пентагон подходить к этому вопросу "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".

В эфире 24 Канала исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заметил, что вероятный прилет американских Tomahawk по российским позициям, особенно, если они будут успешны, "мягко говоря, очень меняет дискурс войны".

Могут ли США действительно передать Украине ракеты Tomahawk?