Які саме це "наслідки" Рябков не уточнив. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду", яка цитує РБК.

Чим у Росії погрожують у разі надання Україні Tomahawk?

Рябков наголосив на необхідності відповідального підходу Вашингтона до будь-якого рішення щодо передачі таких озброєнь Україні.

Гіпотетичне застосування таких систем можливе тільки з прямим залученням американського персоналу. Я сподіваюся, глибину і тяжкість наслідків прийнятого в цій ситуації того чи іншого рішення добре усвідомлюють ті, хто підштовхує Вашингтон до такого рішення,

– сказав він.

Рябков закликав Білий дім та Пентагон підходити до цього питання "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".

В ефірі 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив, що ймовірний приліт американських Tomahawk по російських позиціях, особливо, якщо вони будуть успішні, "м'яко кажучи, дуже змінює дискурс війни".

