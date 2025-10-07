На цій відстані розташовано понад 1 600 військових цілей ворога. Це в ефірі 24 Каналу зауважив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Чому Tomahawk важливі для України?

Дмитро Жмайло пояснив, що Росія не досягнула за літо ніяких важливих здобутків та провалила літню наступальну кампанію. Минув місяць осінньої наступальної кампанії. На жаль, є просування ворога по селах. Однак динаміка впала до 8 кілометрів за добу. У листопаді 2024 року було просування приблизно 45 кілометрів за добу.

Зараз росіяни здійснюють різні диверсії проти європейців. Ракети Tomahawk для України були б дійсно хорошою відповіддю для Кремля. Проте виникають певні питання щодо цього озброєння.

Насамперед розходиться інформація, що Tomahawk можна запускати лише з кораблів і підводних човнів, яких в України немає. Але є пускові установки Typhoon. Через наземний запуск вони мають дещо менший радіус ураження, приблизно 1 700 – 1 800 кілометрів.

Проте ця ракета має різні типи боєголовок. Вона може нести ядерний, кумулятивний, осколково-фугасний, касетний заряд, бронебійні і навіть бетонобійні типи зарядів, що особливо важливо для уражених саме центрів прийняття рішень і захищених споруд. Зокрема, можна буде дістати до Алабуги, де основне виробництво "Шахедів", до "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація Росії.

Можливо, ми не можемо розраховувати на велику кількість ракет. Але якщо їх спочатку буде 10, і вони полетять по погоджених з американцями цілях, якщо ми говоримо про зону 1 700 – 1 800 кілометрів, таких військових цілей понад 1 600, то це дуже важливий психологічний елемент,

– підкреслив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

За його словами, навряд чи російська ППО впорається з цим викликом. Вона погано справляється з українськими ракетами, дронами. Є постійні прильоти. А Tomahawk – це ракета, яка високотехнологічно використовує і GPS, і орієнтування на місцевості, може летіти на надмалих висотах, враховуючи рельєф, обходячи системи ППО.

Тому сам факт прильоту американських Tomahawk по російських позиціях, особливо, якщо вони будуть успішні, я впевнений, що будуть, це, м'яко кажучи, дуже змінює дискурс війни,

– додав Жмайло.

У відповідь російські окупанти будуть погрожувати, тероризувати Україну, здійснювати диверсії у Європі. Проте у ворога немає політичних можливостей для ядерного удару, зокрема, через позицію Китаю. Їхній ВПК завантажений на повну потужність. Російська армія з усіх сил намагається досягнути якихось успіхів, не рахуючись з втратами.

Tomahawk для України: останні новини