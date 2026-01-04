Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прокуратуру Києва.
Дивіться також У Києві на Оболоні вибухнув автомобіль: є постраждалі
Що відомо про теракт у Києві?
Вибух пролунав під час відкриття багажника автівки. Внаслідок цього військовослужбовець отримав осколкові поранення. Жінка, яка знаходилась поруч, не постраждала.
У столиці вибухнуло авто / Фото прокуратури
За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 258 КК України – терористичний акт.
Йдеться про вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей.
Більше про резонансні події Києва
У п'ятницю, 26 грудня, з'явилися повідомлення про інцидент у Подільському районі столиці. За даними поліції, там стався вибух в автобусі. Він стояв на кінцевій зупинці без пасажирів.
Раніше, 11 грудня, у Дарницькому районі Києва вибухнув невстановлений предмет. Внаслідок події одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Крім того, вдень 20 грудня на вулиці Анни Ахматової спалахнула масштабна пожежа. Відео, поширені в соцмережах, зафіксували, як будівля була майже повністю охоплена полум'ям, а густий чорний дим здіймався високо над житловим районом.