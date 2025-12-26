Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

Що відомо про вибух автобуса у столиці?

Надвечір у мережі поширювали відео, на яких видно пошкоджений від вибуху автобус.

Згодом поліція підтвердила інцидент й наразі правоохоронці дізнаються обставини інциденту.

Інформація про потерпілих встановлюється. На місце скеровані наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби,

– ідеться у повідомленні.