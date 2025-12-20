Подробиці розповідає 24 Канал з посиланням на соцмережі.
Що відомо про пожежу?
Жителі району повідомляють, що безпосередньо перед займанням лунав гучний вибух.
Пожежа на вулиці Ахматової у Києві: дивіться відео
Як повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі для 24 Каналу, вогонь спалахнув у Дарницькому районі в окремо стоячій одноповерховій будівлі. Пожежа сталася в закладі громадського харчування.
Площа займання становить приблизно 150 квадратних метрів, станом на 13:30 пожежу вже вдалося локалізувати.
Дивіться відео пожежі в Дарницькому районі столиці
На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини виникнення пожежі будуть з'ясовувати правоохоронці після закінчення робіт з ліквідації наслідків, додали в ДСНС.
У столиці підіймається дим внаслідок пожежі / Фото з мережі
Останні новини Києва
У столиці нещодавно сталася бійка в шкільному коридорі, під час якої невідомі побили дівчину. Поліція вже розпочала перевірку інциденту.
Також увечері вівторка, 16 грудня, у Києві біля будинку на вулиці Щербаківського кур'єр сервісу Glovo вдарив кастетом батька блогера Кирила Степанця після того, як той зробив йому зауваження.
Крім того, вдень 11 грудня в Дарницькому районі Києва стався вибух невідомого предмета. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала поранення.