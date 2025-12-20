Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на соцсети.
Что известно о пожаре?
Жители района сообщают, что непосредственно перед возгоранием раздавался громкий взрыв.
Как сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии для 24 Канала, огонь вспыхнул в Дарницком районе в отдельно стоящем одноэтажном здании. Пожар произошел в заведении общественного питания.
Площадь возгорания составляет примерно 150 квадратных метров, по состоянию на 13:30 пожар уже удалось локализовать.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возникновения пожара будут выяснять правоохранители после окончания работ по ликвидации последствий, добавили в ГСЧС.
