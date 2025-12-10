Рядом расположен национальный памятник архитектуры. О пожаре сообщил митрополит Мукачевский и Ужгородский УПЦ МП Феодор, передает 24 Канал.
Что известно о пожаре в монастыре МП?
В селе Кострино 10 декабря загорелся корпус Свято-Покровского мужского монастыря УПЦ МП. Рядом с ним расположена 300-летняя бойковская деревянная церковь. Из-за того что помещение деревянное, пожар быстро распространялся.
Как уточнила пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр Укринформу, загорелась не сама церковь Покрова Пресвятой Богородицы, а здание рядом, где проживали монахи. Площадь пожара в начале составляла около 150 квадратных метров.
Впрочем, спасатели, работающие на месте, отмечают, что угрозы переброски на деревянную церковь нет,
– отметила Батыр.
Журналист Виталий Глагола добавил, к ликвидации возгорания привлекли четыре единицы техники. По состоянию на 20:59, по данным ГСЧС, пожар на площади 170 квадратных метров удалось локализовать. Ликвидация продолжается.
Какие последние новости УПЦ МП?
Ранее сообщалось, что священника УПЦ МП Андрея Панасюка мобилизовали в ВСУ. До этого, он находился в розыске за нарушение правил воинского учета. У Панасюка изъяли мобильный телефон в учебном центре, чтобы предотвратить утечку информации.
В октябре полиция пришла с обысками в Почаевскую лавру из-за вопроса регистрации часовни 18 века. Работники лавры препятствовали работе правоохранителей.