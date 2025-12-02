Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Что военные говорят о мобилизации священника?

В фейсбук-сообществе "Верующие (УПЦ)" рассказали 19 ноября, что на автобусной остановке в селе Здовбица полицейские задержали настоятеля храма села Буща, священника Андрея Панасюка. В сообществе заявили об "охоте" на священнослужителей УПЦ и призвали к огласке.

Начальник четвертого отдела Ровенского районного ТЦК и СП Роман Галибин объяснил журналистам, что 28-летний протоиерей Андрей Панасюк с апреля этого года считался нарушителем воинского учета, поскольку не явился в ТЦК по повестке. Поэтому система "Оберіг" автоматически сформировала сообщение о нарушении и передала его в Нацполицию.

Священник прошел ВВК после задержания, 19 ноября его признали годным к службе. Приказом начальника районного ТЦК его мобилизовали и направили в воинскую часть А4152, расположенной в селе Малая Любаша Ровенской области.

Военные рассказали, что пребывание Панасюка без телефона связано с правилами учебного центра ВСУ: мобильные устройства изымают для предотвращения утечки информации, которая может быть использована для корректировки вражеских ударов.

Что известно о случаях мобилизации священников?