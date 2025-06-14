В Одесском ТЦК и СП прокомментировали инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление военкомата и Одесскую епархию Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Что говорят в Одесском ТЦК о мобилизации священника УПЦ МП

По данным Одесского ТЦК и СП, 10 июня священника Александр Московчука, настоятеля Свято-Троицкого храма в селе Розовое Одесской области, остановили на одном из блокпостов. Во время проверки документов выяснилось, что он не состоял на воинском учете.

В связи с этим ему предложили поехать в военкомат. После уточнения данных священника отправили на военно-врачебную комиссию, где его признали годным к службе. В то же время в епархии заявляют, что состояние здоровья священнослужителя является неудовлетворительным.

В ТЦК говорят, что предложили ему должность военного капеллана в одном из подразделений. Однако священник отказался.

Сейчас священнослужитель находится на сборном пункте военнообязанных. Как сообщают в ТЦК, различные эмоциональные формулировки по мобилизации священника, как "задержан" и "содержится в казармах" являются искажением фактов, ведь гражданин добровольно прибыл в военкомат.

Призываем представителей религиозных организаций ответственно относиться к своевременному предоставлению документов для бронирования своих служителей согласно установленной процедуре. Только совместными усилиями и неукоснительным соблюдением закона мы сможем защитить наше государство,

– говорят в Одесском ТЦК.

Там добавляют, что с глубоким уважением относятся к роли религиозных организаций в жизни украинского общества и поддерживают их духовную миссию. Однако в то же время неуклонно подчеркивают верховенство права и принцип равенства всех граждан перед законом.

Стоит заметить, что священнослужители могут получить отсрочку от мобилизации. В то же время командование Сухопутных войск подчеркивает, что бронирование священников не должно мешать комплектованию военных формирований.