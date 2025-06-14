В Одеському ТЦК та СП прокоментували інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву військкомату та Одеську єпархію Української православної церкви Московського патріархату.

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Що кажуть в Одеському ТЦК про мобілізацію священника УПЦ МП

За даними Одеського ТЦК та СП, 10 червня священника Олександр Московчука, настоятеля Свято-Троїцького храму в селі Трояндове на Одещині, зупинили на одному з блокпостів. Під час перевірки документів з’ясувалося, що він не перебував на військовому обліку.

У зв'язку з цим йому запропонували поїхати до військкомату. Після уточнення даних священника відправили на військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до служби. Водночас в єпархії заявляють, що стан здоров'я священнослужителя є незадовільним.

У ТЦК кажуть, що запропонували йому посаду військового капелана в одному з підрозділів. Проте священник відмовився.

Наразі священнослужитель перебуває на збірному пункті військовозобов’язаних. Як повідомляють у ТЦК, різноманітні емоційні формулювання щодо мобілізації священника, як-от "затриманий" та "утримується в казармах" є викривленням фактів, адже громадянин добровільно прибув до військкомату.

Закликаємо представників релігійних організацій відповідально ставитись до своєчасного надання документів для бронювання своїх служителів згідно з встановленою процедурою. Лише спільними зусиллями та неухильним дотриманням закону ми зможемо захистити нашу державу,

– кажуть в Одеському ТЦК.

Там додають, що з глибокою повагою ставляться до ролі релігійних організацій у житті українського суспільства та підтримують їхню духовну місію. Проте водночас неухильно наголошують на верховенстві права та принципі рівності всіх громадян перед законом.

Варто зауважити, що священнослужителі можуть отримати відстрочку від мобілізації. Водночас командування Сухопутних військ підкреслює, що бронювання священників не повинно заважати комплектуванню військових формувань.