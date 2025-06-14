У Київському міському ТЦК та СП вранці 13 червня зробили офіційну заяву щодо цього випадку, передає 24 Канал.

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Чоловіки намагалися втекти, один із них загинув

У ТЦК підтвердили загибель чоловіка.

За їхніми словами, під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського ТЦК та СП, двоє з них намагалися втекти.

Чоловіки розбили вікно транспортного засобу, у якому перебували, та хотіли покинути його.

Під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події,

– заявили у Київському міському ТЦК та СП.

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Наразі цей інцидент розслідують правоохоронці та слідчо-оперативні групи, аби з'ясувати всі обставини.