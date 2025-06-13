Палієм виявився 29-річний харків’янин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.

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Що загрожує палію

За даними поліції, 11 червня близько 19:20 до правоохоронців надійшло повідомлення про пожежу в будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові. На місце прибули рятувальники та працівники слідчо-оперативної групи.

У ході проведення першочергових розшукових заходів за участі оперативників карного розшуку поліцейські встановили особу зловмисника. Палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини,

– ідеться у повідомленні.

Слідство з'ясувало, що той день чоловіка запросили до приміщення районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових документів. Перебуваючи всередині, він скористався моментом, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив наявну тканину.

Після цього він скористався метушнею та втік через вікно другого поверху. Йому повідомили про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Харкові сталася масштабна пожежа в будівлі Новобаварського ТЦК. Місцеві ЗМІ припускали, що в будівлю ТЦК міг влучити російський БпЛА "Молнія", який у цей час літав над містом. Потім уточнили, що пожежа сталася не через влучання.