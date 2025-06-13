Поджигателем оказался 29-летний харьковчанин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Что грозит поджигателю

По данным полиции, 11 июня около 19:20 в милицию поступило сообщение о пожаре в здании районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове. На место прибыли спасатели и работники следственно-оперативной группы.

В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий с участием оперативников уголовного розыска полицейские установили личность злоумышленника. Поджигателем оказался 29-летний харьковчанин, ранее судимый за другие преступления,

– говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в тот день мужчину пригласили в помещение районного ТЦК и СП для проверки военно-учетных документов. Находясь внутри, он воспользовался моментом, закрылся в одной из комнат, где зажигалкой поджег имеющуюся ткань.

После этого он воспользовался суматохой и убежал через окно второго этажа. Ему сообщили о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее сообщали, что в Харькове произошел масштабный пожар в здании Новобаварского ТЦК. Местные СМИ предполагали, что в здание ТЦК мог попасть российский БпЛА "Молния", который в это время летал над городом. Затем уточнили, что пожар произошел не из-за попадания.