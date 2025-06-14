У Киевском городском ТЦК и СП утром 13 июня сделали официальное заявление по этому случаю, передает 24 Канал.

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Мужчины пытались убежать, один из них погиб

У ТЦК подтвердили гибель мужчины.

По их словам, во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского ТЦК и СП, двое из них пытались убежать.

Мужчины разбили окно транспортного средства, в котором находились, и хотели покинуть его.

Во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия,

– заявили в Киевском городском ТЦК и СП.

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Сейчас этот инцидент расследуют правоохранители и следственно-оперативные группы, чтобы выяснить все обстоятельства.