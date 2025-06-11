Кроме этого, мужчина отказался ехать в ТЦК и пытался убежать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавское областное ТЦК и СП.

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Что известно о конфликте между мужчиной и группой оповещения

По данным Полтавского областного ТЦК и СП, конфликт произошел около 09:00 11 июня. Тогда группа оповещения в составе полицейских и сотрудников ТЦК остановила мужчину без военно-учетных документов. Однако он хотел убежать.

Правоохранители неоднократно предупреждали гражданина о том, что в случае, если он не будет выполнять законные требования полицейского, его задержат.

Поскольку требования полицейских были проигнорированы, патрульные применили физическую силу, согласно статье 45 Закона Украины "О национальной полиции", и провели административное задержание. Во время конфликта нарушитель нанес телесные повреждения патрульному и повредил бодикамеру,

– говорят в Полтавском ТЦК.

Там добавляют, что на место инцидента вызвали следственно-оперативную группу и "скорую". Мужчина, которого пытались задержать, пожаловался на плохое самочувствие и также вызвал медиков. В связи с этим его отвезли в медучреждение.

В ТЦК также уверяют, что военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки не совершили никаких противоправных действий в отношении задержанного.

К слову, похожие случаи случались и раньше. В частности, в феврале этого же года в Полтавской области застрелили сотрудника ТЦК во время сопровождения военнообязанных на заправке в Пирятине. Тогда нападавший забрал оружие и скрылся.

Полиции удалось задержать предполагаемого убийцу и его сообщника, виновным грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.