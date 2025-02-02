Все, что известно об убийстве работника ТЦК в Пирятине – читайте в материале 24 Канала.

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Как произошло нападение на военнослужащего в Пирятине

Военнослужащего ТЦК убили ночью 31 января на автозаправочной станции Пирятина. В это время происходило сопровождение военнообязанных в 199 учебный центр.

В какой-то момент неизвестный мужчина в балаклаве и пиксельных штанах целенаправленно подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП и, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать ему оружие. Сотрудник ТЦК отказал мужчине, из-за чего тот разгневался и выстрелил в военного.

Нападавший забрал автомат у убитого военнослужащего и убежал вместе с другим мужчиной. Правоохранители сразу же начали оперативно-розыскные мероприятия. Убийцу искали по всей области, для этого ввели операцию "Сирена". Также к поискам привлекли полицейских из соседних регионов.

Солдат был тяжело ранен, он погиб. Старший команды сразу же оказал неотложную помощь, вызвал скорую раненому. Врачи пытались реанимировать военного, но их попытки не дали результата.

Полиция задержала предполагаемого убийцу

Специальная операция по поиску нападавшего имела успех. В течение нескольких часов полицейские нашли мужчину, который мог выстрелить в сотрудника ТЦК и мужчину, сбежавшего с ним.

Полицейские выяснили, что военные перевозили военнообязанных в сопровождении двух работников ТЦК и СП. Когда транспортное средство остановилось на АЗС, неизвестный мужчина внезапно произвел выстрел из ружья в военного Полтавского РТЦК, завладел его автоматом и скрылся с места совершения преступления вместе с сообщником,

– отметили в областной полиции.

Удалось установить, что вероятный убийца – житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник 1988 года рождения приехал из Полтавы. В ходе проведения неотложного обыска следователи изъяли у мужчины оружие. Фигурантам дела будут избирать меру пресечения. Убийце военного грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Правоохранители начали уголовные производства по статьям "Умышленное убийство", "Незаконное завладение оружием" и "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины".

Нападавший был знакомым одного из мобилизованных мужчин. В тот день он пытался спасти его от отправки в армию.

Как отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ

Командование Сухопутных войск ВСУ сразу же выпустило сообщение, в котором осудило преступление против военного. Для всех виновных в гибели сотрудника ТЦК требуют самого сурового наказания. Также Сухопутные войска передали слова соболезнования родным и близким погибшего, подчеркивая, что его смерть не останется безнаказанной.

Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый заявил, что убийству военнослужащего ТЦК нет никаких оправданий. По его словам, молча наблюдать за волной пренебрежения к защитникам Украины нельзя.

Это уже не первый случай агрессии в сторону военнослужащих, и лишь сейчас проблема стала обсуждаться в обществе. Драпатый добавил, что нынешний случай перешел все границы, ведь произошло вооруженное нападение.

Молниеносная и жесткая реакция власти – единственно возможная в ситуации произвола против военных. Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев,

– написал в сообщении Михаил Драпатый.

Что известно о погибшем военнослужащем

Начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что погибший военнослужащий сопровождал мобилизованных в учебный центр. Мужчина 1985 года рождения имел жену и детей, также у него остались родители.

Военный был мобилизован в 2023 году, но по решению ВВК признан ограниченно годным, его направили на службу в ТЦК и СП.