Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Киндратив в эфире Киев FM.

Смотрите также Кто может получить бронирование от мобилизации в январе 2025 года

Почему происходят конфликты с ТЦК

Наталья Киндратив отметила: ТЦК и СП – составляющая Вооруженных Сил Украины. Врагу выгодно, чтобы украинцы воспринимали ТЦК как нечто отдельное, поэтому он делает различные информационные вбросы. Однако по законодательству ТЦК входит в состав ВСУ, подчиняясь Сухопутным войскам.

Военнослужащие ТЦК – такие же военнослужащие ВСУ, как и военнослужащие какой-то части или подразделения,

– объяснила Киндратив.

Важно понимать, что часто на работников ТЦК просто "сливают" агрессию и напряжение, которые накопились. Ведь люди видят их каждый день, поэтому и выражают недовольство в их адрес и создают конфликтные ситуации. Хотя, конечно, негативных эмоций заслуживают разве что россияне. А ТЦК и СП, как орган, просто выполняет функции, возложенные на него законом.

"Они не выходят за рамки полномочий. Их задача – проводить мобилизацию. Они ее проводят. Здесь уже вопрос, почему люди недовольны этим", – рассказала Наталья Киндратив.

Последние скандалы с ТЦК

Некоторые события в соцсетях подают некорректно. Например, на Львовщине работников ТЦК обвиняли в том, что они избили мужчину. Мол, на видео он без сознания, а его сестра с окровавленными руками. Однако оказалось, что у мужчины случился приступ эпилепсии, сестра помогала ему.

Однако есть и другие случаи. В Харькове работник ТЦК вытолкал за дверь адвоката. Хотя в ведомстве заявили, что женщина вела себя агрессивно, но действия работника осудили, назначив служебное расследование.