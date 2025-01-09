Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Львовского областного ТЦК. В ведомстве прокомментировали ролик, где видно женщину с окровавленными руками.

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Что произошло во время ВЛК в городе Буск

В Буский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки экипаж патрульной полиции привез мужчину, чтобы уточнить военно-учетные документы. Но когда тот проходил военно-врачебную комиссию в одном из медицинских учреждений Буска, то потерял сознание.

В ТЦК объяснили: это произошло в результате эпилептического приступа. Сестра мужчины была рядом и начала оказывать помощь, пытаясь избежать заглатывания языка. Однако мужчина из-за неконтролируемых действий укусил ее до крови. Это и является причиной, почему на видео она с окровавленными руками.

"Никаких противоправных действий в отношении гражданина со стороны военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совершено не было и оказана вся необходимая помощь. В настоящее время жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает", – заверили в ТЦК.

Там призвали не спекулировать на теме мобилизации. За препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и за умышленное искажение информации, которая вредит репутации Вооруженных Сил Украины в целом, есть ответственность перед законом.

А граждан Украины мобилизационного возраста призвали соблюдать действующее законодательство Украины относительно порядка воинского учета в период действия правового режима военного положения.