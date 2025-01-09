Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на слова офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Натальи Киндратив в эфире Радио Киев. Она отметила, что такое количество мужчин в розыске накопилось с 2022 года.

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ТЦК подали в розыск 500 000 украинцев

Как отметила Наталья Киндратив, Национальная полиция Украины не имеет таких ресурсов, чтобы доставить в территориальные центры комплектования полмиллиона граждан, хотя к работе привлекаются различные подразделения полиции. К тому же розыск затрудняет то, что эти люди "не выходят из дома и не появляются на улице".

Также, по словам офицера, ТЦК и СП не выбирают, кого мобилизовать, а кого нет. Эти границы очерчены законом. Поэтому человека, независимо от его доходов, места работы или статуса могут просить предъявить документы, или прибыть на военно-врачебную комиссию.

Группы оповещения, которые работают, не идут к кому-то конкретному домой, они не разыскивают. Они видят лиц мужского пола, как написано в постановлении, в возрасте от 18 до 60 лет, и обязаны проверить документ,

– рассказала Наталья Киндратив.

Как ТЦК и СП должны подать человека в розыск

Как рассказала адвокат Тамила Алексик, чтобы объявить человека в розыск, в отношении его должно быть открыто уголовное производство в связи с уклонением лица от мобилизации. Это законное основание для полиции, чтобы разыскивать гражданина. Также этому человеку должны вручить уведомление о подозрении. Тогда процедура розыска будет правильной.

Стоит отметить, что попасть в розыск также могут мужчины, которые не получали повесток. Адвокат отметила, что это происходит из-за определенных манипуляций со стороны ТЦК.