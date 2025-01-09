Про це пише 24 Канал, посилаючись на слова офіцерки Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Наталії Кіндратів в ефірі Радіо Київ. Вона зазначила, що така кількість чоловіків у розшуку накопичилася з 2022 року.

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ТЦК подали у розшук 500 000 українців

Як зазначила Наталія Кіндратів, Національна поліція України не має таких ресурсів, щоб доставити до територіальних центрів комплектування пів мільйона громадян, хоча до роботи залучаються різні підрозділи поліції. До того ж розшук ускладнює те, що ці люди "не виходять з дому та не з'являються на вулиці".

Також, за словами офіцерки, ТЦК і СП не обирають, кого мобілізувати, а кого ні. Ці межі окреслені законом. Тож людину, незалежно від її доходів, місця роботи чи статусу можуть просити пред'явити документи, чи прибути на військово-лікарську комісію.

Групи оповіщення, які працюють, не йдуть до когось конкретного додому, вони не розшукують. Вони бачать осіб чоловічої статі, як написано в постанові, віком від 18 до 60 років, і зобов'язані перевірити документ,

– розповіла Наталія Кіндратів.

Як ТЦК і СП повинні подати людину в розшук

Як розповіла адвокатка Таміла Алексик, аби оголосити людину у розшук, стосовно неї має бути відкрито кримінальне провадження у зв’язку з ухиленням особи від мобілізації. Це законна підстава для поліції, щоб розшукувати громадянина. Також цій людині повинні вручити повідомлення про підозру. Тоді процедура розшуку буде правильною.

Варто зазначити, що потрапити в розшук також можуть чоловіки, які не отримували повісток. Адвокатка зазначила, що це відбувається через певні маніпуляції з боку ТЦК.