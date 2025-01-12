Деталі передає 24 Канал з посиланням на слова Кіндратів в ефірі Київ FM.

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Чому стаються конфлікти з ТЦК

Наталія Кіндратів наголосила: ТЦК і СП – складова Збройних Сил України. Ворогові вигідно, щоб українці сприймали ТЦК як щось окреме, тому він робить різні інформаційні вкиди. Проте за законодавством ТЦК входить до складу ЗСУ, підпорядковуючись Сухопутним військам.

Військовослужбовці ТЦК – такі самі військовослужбовці ЗСУ, як і військовослужбовці якоїсь частини чи підрозділу,

– пояснила Кіндратів.

Важливо розуміти, що часто на працівників ТЦК просто "зливають" агресію та напругу, які накопичилися. Адже люди бачать їх кожного дня, тому й висловлюють незадоволення на їхню адресу та створюють конфліктні ситуації. Хоча, звісно, на негативні емоції заслуговують хіба що росіяни. А ТЦК і СП, як орган, просто виконує функції, покладені на нього законом.

"Вони не виходять за рамки повноважень. Їхнє завдання – проводити мобілізацію. Вони її проводять. Тут уже питання, чому люди незадоволені цим", – розповіла Наталія Кіндратів.

Останні скандали з ТЦК

Деякі події у соцмережах подають некоректно. Наприклад, на Львівщині працівників ТЦК звинувачували в тому, що вони побили чоловіка. Мовляв, на відео він непритомний, а його сестра із закривавленими руками. Проте виявилося, що в чоловіка стався напад епілепсії, сестра допомагала йому.

Проте є й інші випадки. У Харкові працівник ТЦК виштовхав за двері адвокатку. Хоча у відомстві заявили, що жінка поводилася агресивно, та дії працівника засудили, призначивши службове розслідування.