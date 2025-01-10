Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківський ОТЦК і СП. Там зазначили, що жінка своєю агресивною поведінкою спровокувала конфлікт.

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Конфлікт адвокатки та працівника ТЦК у Харкові

Інцидент стався у четвер, 9 січня в Шевченківському районі. Адвокатка приїхала захищати свого клієнта, якого відправили на проходження військово-лікарської комісії.

У ТЦК повідомили, що жінка поводилася агресивно та заважала роботі лікарів. Вона нібито намагалася спровокувати конфлікт, тож співробітник територіального центру комплектування вивів її з приміщення. Відео, на якому зафіксований цей момент, потрапив у соціальні мережі.

Як подію коментують в ТЦК і в поліції

В обласному ТЦК і СП засудили дії свого співробітника. Зазначається, що його на це спровокували. Усі обставини конфлікту допоможе встановити службове розслідування.

Командування обласного та районного ТЦК і СП сприятиме діяльності поліцейських, які зареєстрували звернення жінки. Групи оповіщення також пройдуть відповідний інструктаж, аби в майбутньому не допустити некоректного спілкування з громадянами.

Як повідомили в поліції Харківської області, правоохоронці встановлять усі причини конфлікту в Шевченківському районі Харкова.

Сутичка з працівниками ТЦК і СП на Київщині

Днями у селищі Димер, в Київській області, стався конфлікт між військовослужбовцями та родичами чоловіка, якого підозрюють в ухиленні від мобілізації. Троє осіб почали розмову з працівниками ТЦК, аби захистити чоловіка. Сварка переросла в сутичку. Один зі співробітників ТЦК отримав тілесні ушкодження.