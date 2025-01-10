Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский ОТЦК и СП. Там отметили, что женщина своим агрессивным поведением спровоцировала конфликт.

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Конфликт адвоката и работника ТЦК в Харькове

Инцидент произошел в четверг, 9 января в Шевченковском районе. Адвокат приехала защищать своего клиента, которого отправили на прохождение военно-врачебной комиссии.

В ТЦК сообщили, что женщина вела себя агрессивно и мешала работе врачей. Она якобы пыталась спровоцировать конфликт, поэтому сотрудник территориального центра комплектования вывел ее из помещения. Видео, на котором зафиксирован этот момент, попал в социальные сети.

Как событие комментируют в ТЦК и в полиции

В областном ТЦК и СП осудили действия своего сотрудника. Отмечается, что его на это спровоцировали. Все обстоятельства конфликта поможет установить служебное расследование.

Командование областного и районного ТЦК и СП будет способствовать деятельности полицейских, которые зарегистрировали обращение женщины. Группы оповещения также пройдут соответствующий инструктаж, чтобы в будущем не допустить некорректного общения с гражданами.

Как сообщили в полиции Харьковской области, правоохранители установят все причины конфликта в Шевченковском районе Харькова.

Стычка с работниками ТЦК и СП в Киевской области

На днях в поселке Дымер, в Киевской области, произошел конфликт между военнослужащими и родственниками мужчины, которого подозревают в уклонении от мобилизации. Три человека начали разговор с работниками ТЦК, чтобы защитить мужчину. Ссора переросла в схватку. Один из сотрудников ТЦК получил телесные повреждения.