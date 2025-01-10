Група оповіщення Вишгородського районного ТЦК виявила громадянина, який перебував у розшуку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про інцидент

Чоловік, якого виявили, погодився добровільно вирушити до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії, але попросив перед цим заїхати на своє місце роботи.

На місці роботи у селищі Димер на ТЦК уже чекали троє осіб, які почали знімати події на відео та звинувачувати військовослужбовців у незаконному позбавленні волі громадянина. За інформацією ТЦК, конфлікт переріс у фізичне протистояння.

У результаті конфлікту один з невідомих відчинив двері водія автомобіля і завдав кілька ударів водієві, після чого водій його відштовхнув. У цей час з пасажирського боку автомобіля інша людина завдавала ударів і пошкодила військовослужбовцю куртку,

– йдеться в повідомленні ТЦК.

Коли автомобіль почав рухатися, один із чоловіків кинув камінь у вікно водія, а інший, тримаючись за одяг військовослужбовця за кермом, впав.

На даний момент триває службова перевірка для встановлення усіх деталей інциденту. Також поліція порушила кримінальну справу статтею Кримінального кодексу за фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК СП. Крім того, зареєстровано звернення щодо пошкодження службового автомобіля.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік поранив ножем правоохоронця під час перевірки військово-облікових документів. За інформацією ТЦК, громадянин вирвав з рук військового службове посвідчення, розрізав документ та спровокував словесний конфлікт. Надалі чоловік дістав ніж і поранив двох членів групи.